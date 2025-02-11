Número de mortes violentas cai 25% no Norte Pioneiro em 2024

O Comandante do 2º Comando Regional da Polícia Militar de Londrina, Coronel Walter João Marques Luiz, se reuniu com o Subcomandante do 2º Batalhão, Major Carlos Ricelli Leal, para avaliar a segurança pública no Norte Pioneiro do Paraná.





Os dados apresentados indicam melhorias nos índices criminais da região. O número de mortes violentas, por exemplo, caiu 25%, enquanto furtos e roubos reduziram 17,8%. Furtos e roubos de veículos tiveram queda de 14,1%, enquanto a apreensão de armas aumentou 13%.

"Essas melhorias refletem a eficácia do policiamento ostensivo e preventivo, garantindo maior segurança para a população", destaca o Major Leal.



