Em comparação com 2023

Número de mortes violentas cai 25% no Norte Pioneiro em 2024

Redação Bonde
11 fev 2025 às 12:30

Divulgação/PMPR
O Comandante do 2º Comando Regional da Polícia Militar de Londrina, Coronel Walter João Marques Luiz, se reuniu com o Subcomandante do 2º Batalhão, Major Carlos Ricelli Leal, para avaliar a segurança pública no Norte Pioneiro do Paraná.


Os dados apresentados indicam melhorias nos índices criminais da região. O número de mortes violentas, por exemplo, caiu 25%, enquanto furtos e roubos reduziram 17,8%. Furtos e roubos de veículos tiveram queda de 14,1%, enquanto a apreensão de armas aumentou 13%.

"Essas melhorias refletem a eficácia do policiamento ostensivo e preventivo, garantindo maior segurança para a população", destaca o Major Leal.



