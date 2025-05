Conheça a família e origem do limão-taiti, que não é um limão de verdade

Você sabia que o limão-taiti não é, de fato, um limão? O fruto símbolo da "caipirinha" ganhou notoriedade na segunda metade do século XIX, quando começou a ser cultivado na Califórnia, nos Estados Unidos.





O QUE É O LIMÃO-TAITI





O limão-taiti é uma lima ácida (Citrus latifolia) que pertence à mesma família da laranja. Com origem tropical, o limão-taiti recebeu esse nome pois suas sementes foram trazidas justamente do Taiti.





Esse fruto se originou do cruzamento entre o limão-siciliano (o verdadeiro) e o limão-galego (lima). A partir do século XX, a produção de limão-taiti se expandiu especialmente no Brasil, e hoje em dia, é uma das frutas mais exportadas do país, principalmente para a Europa.





Observar as aparências do limão-taiti e do limão siciliano, tido como o verdadeiro, é ideal para entender as diferenças. Enquanto o limão-taiti tem tamanho menor, formato arredondado, casca fina e tons de verde em todas as fases, o limão-siciliano é oval, tem casca espessa e contém muitas sementes. Além disso, começa sua vida verde, mas adquire uma coloração amarelada ao atingir a maturidade.





Ambas as variedades são bastante ácidas, contudo, o limão-taiti se revela mais suave em comparação ao siciliano. No Brasil, a produção das duas frutas acontece em diversos estados. Do limão-taiti ocorre prioritariamente em São Paulo, Minas Gerais, Pará e Bahia, e do siciliano em São Paulo e na Bahia.





Com a popularidade, o limão-taiti se tornou uma das frutas mais usadas em preparos culinários. Extremamente refrescante e por não conter sementes, facilita o preparo de bebidas.