Corinthians vive nova incerteza com a Esportes da Sorte, embora tenha multa milionária

A ausência da Esportes da Sortes da lista de casas de apostas com autorização do Ministério da Fazenda para operar no Brasil aumentou a insegurança do Corinthians em relação a sua principal patrocinadora.



Apenas bets credenciadas pelo governo federal podem patrocinar clubes. A empresa afirma que cumpriu todas as exigências da pasta para ser autorizada e vai pedir uma retificação da lista.

O impasse ocorre em meio à investigação por lavagem de dinheiro que tem a casa de apostas como um dos alvos, assim como o Grupo BPX, que detém a VaideBet –ex-patrocinadora do clube paulista, a BetPix365 e a ObaBet.





A investigação é da Polícia Civil de Pernambuco e faz parte do caso que levou à prisão a influenciadora Deolane Bezerra e ao indiciamento do cantor sertanejo Gusttavo Lima.

Desde que as suspeitas foram divulgadas, o presidente corintiano, Augusto Melo, tem sido cobrado no Parque São Jorge para exigir explicações da Esporte da Sorte, além de garantias de que a empresa vai cumprir com seus compromissos com o clube.





Como a operação determinou o bloqueio de contas da Esportes da Sorte, há o temor no Parque São Jorge de que o parceiro possa atrasar ou até não conseguir pagar as parcelas do contrato de patrocínio. O clube da zona leste fechou contrato em julho, em um acordo de R$ 309 milhões com prazo de três anos.





Também há preocupação em relação à promessa da empresa, firmada em contrato, de ajudar o clube a bancar a contratação de um jogador de renome. O escolhido pela equipe foi o holandês Memphis Depay, com passagens por Manchester United, Barcelona e Atlético de Madrid.





Apesar da investigação em andamento, a agremiação alvinegra confia que a patrocinadora vai bancar os R$ 57 milhões do pacote de R$ 70 milhões pela contratação de Depay.





Procurado pela reportagem, o Corinthians afirmou que quaisquer informações a respeito do contrato com a Esporte da Sorte seriam fornecidas pela própria empresa. Também contatada, a casa de apostas não respondeu aos questionamentos até a publicação deste texto.