Correios suspendem recebimento de roupas para envio ao Rio Grande do Sul

Os Correios suspenderam temporariamente o recebimento de doações de roupas a serem levadas para a população do Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada após conversas com a Defesa Civil.



Cerca de 70% de tudo o que foi entregue nas agências da empresa espalhadas pelo Brasil são peças de vestuário. A suspensão ocorre porque os Correios já têm estoque suficiente de roupas para entrega ao estado gaúcho.

A estatal pede que a população doe água, alimentos da cesta básica, ração para animais de estimação, material de limpeza seco e de higiene pessoal.



As doações podem ser realizadas em todas as mais de 10 mil agências dos Correios para serem transportadas, gratuitamente, para a Defesa Civil no Rio Grande do Sul.

Até esta quarta-feira (15), cerca de 11 mil toneladas de doações já haviam sido recebidas pelos Correios. Desse total, cerca de 3.000 toneladas já foram entregues à Defesa Civil, em Porto Alegre, segundo a estatal. A empresa realiza gestão logística do restante da carga, liberada conforme orientação da coordenação no Rio Grande do Sul.



Para intensificar o transporte dos donativos arrecadados até o estado, os Correios trabalham em parceria com a FAB (Força Aérea Brasileira).

Na terça (14), a estatal transportou em suas carretas 70 toneladas de itens arrecadados pela FAB que estavam armazenados em bases aéreas nos aeroportos de Guarulhos (SP) e do Galeão (RJ) e colocou essas linhas de transporte terrestre à disposição da instituição para uso contínuo. Em Brasília, os Correios têm oferecido apoio à gestão logística do estoque de donativos da FAB na base aérea da capital federal.