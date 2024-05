Ex-candidato a vereador de Arapongas é indiciado por discriminação a autistas

O inquérito foi concluído e encaminhado ao MP-PR (Ministério Público do Paraná). Ele foi indiciado pelo crime de praticar, induzir e incitar a discriminação contra pessoas em razão de deficiência. “Como ele fez isso por meio da rede social a pena é agravada. É uma forma de qualificadora e pode variar de dois a cinco anos de reclusão”, detalhou. Publicidade

O responsável pelos comentários, que tem 39 anos, seria um ex-candidato a vereador de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), em que concorreu nas eleições de 2016. O perfil que usava seria falso, no entanto, com o nome parecido o original. “A rede social não garante o anonimato. Se a pessoa usa a rede social para o cometimento de crimes, a Polícia Civil vai investigar, identificar a pessoa e vai fazer com que responda pela prática criminosa, seja com perfis verdadeiros ou falsos”, advertiu o delegado. A reportagem não conseguiu contato com o homem.



Preconceito faz parte da rotina