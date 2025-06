Criança de 2 anos pega arma do pai e mata mãe com tiro acidental em MS

Uma criança de dois anos matou a própria mãe baleada depois de pegar a arma do pai e atirar contra ela acidentalmente, nesta sexta-feira (13) em Rio Verde (MS).





O menino pegou a arma que estava em cima de uma mesa. O caso ocorreu na varanda da residência da família no bairro Barra Verde, por volta das 19h40. O momento foi capturado pelas imagens das câmeras de segurança, que serão usadas na investigação.

A mãe e o pai aparecem no vídeo sentados na área externa. O homem mexia no celular e a mulher parecia conversar com ele. Nesse momento, o menino pega o armamento e começa a manusear.





A criança, então, dispara acidentalmente na direção da mulher. O casal se levanta com o susto e o menino tenta abraçar a mãe, que cai no chão segundos depois. O pai corre em direção da companheira para socorrê-la.

A mulher, de 27 anos, foi atingida no braço e no tórax. Ela chegou a ser encaminhada a um hospital municipal, mas não sobreviveu, informou a Polícia Civil.





O pai era da reserva do Corpo de Bombeiros e tinha licença para ter a arma. Ele foi conduzido para a delegacia, mas não ficou preso. O homem responderá por homicídio culposo -quando não há intenção de matar- e omissão de cautela na guarda do armamento.

A pistola Glock modelo 45, de calibre 9x19mm, foi apreendida. Além dela, um carregador, quatro munições intactas da marca CBC e quinze munições da marca S&B, sendo quatorze intactas e uma deflagrada.





Veja o vídeo abaixo: