Marido agride esposa com socos e chutes após ela se negar a ir à sogra em Apucarana

Uma mulher foi agredida pelo marido na manhã desta sexta-feira (13), em Apucarana (Centro-Norte), após recusar um convite para retornar à casa da sogra. O caso, registrado por volta das 11h25, foi atendido pela Polícia Militar como violência doméstica com lesão corporal.





Segundo relato da vítima aos policiais, ela e o companheiro, de 32 anos, haviam ingerido bebidas alcoólicas juntos na casa da mãe dele. Ao voltarem para casa, o homem insistiu para que a esposa o acompanhasse novamente à residência da sogra, mas diante da recusa, passou a agredi-la com socos e chutes no rosto, causando lesões visíveis no pescoço e um corte na língua.





A mulher afirmou que esta não foi a primeira vez que sofreu agressões físicas por parte do marido, mas foi a primeira em que decidiu chamar a polícia, motivada pela gravidade das lesões sofridas. Após o ataque, o agressor fugiu e ainda não foi localizado.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar socorro à vítima, que recebeu atendimento médico no local. A Polícia Militar confeccionou o boletim de ocorrência e orientou a mulher sobre os procedimentos legais, incluindo a possibilidade de solicitar medida protetiva com base na Lei Maria da Penha. O caso será investigado pela Delegacia da Mulher de Apucarana.