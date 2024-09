Cyndi Lauper leva força roqueira e defende direito ao aborto no Rock in Rio

Com décadas de carreira, Cyndi Lauper precisou de pouco para impressionar no palco Mundo do Rock in Rio, onde cantou na noite desta sexta-feira (20). Apareceu no palco de repente, sem nenhum alarde, vestida com uma roupa prateada, reluzente.





A sexta apresentação da americana no país começou com "She Bop", um pop rock que deu o tom do que preencheria o show. Dona de um vocal limpo e potente, Lauper leva a performance praticamente sem apoio de bases pré-gravadas, o que é raro, mostrando que está com o gogó em dia.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Aos 71 anos, ela faz agora sua última turnê. Isso se não mudar de ideia –à Folha, disse que tem vontade de voltar ao Brasil no ano que vem para uma apresentação derradeira.





Em "I Drove All Night", Lauper deitou no palco, ergueu as pernas, balançando-as, e alisou o próprio corpo. No refrão, estendia as vogais por vários segundos, de olhos fechados, num retrato da diva desse rock dançante que ela faz há tantos anos.





Publicidade

Lauper sempre defendeu minorias, especialmente as mulheres e a comunidade LGBTQIA+. No Rock in Rio, ela defendeu a legalização do aborto, lembrando que criou uma instituição em defesa dos direitos reprodutivos e da saúde da mulher.