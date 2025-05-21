Deputado discursa na tribuna da Câmara com 'bebê reborn' no colo e faz apelo

O plenário da Câmara dos Deputados teve um momento inusitado nesta terça-feira (20). O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) subiu à tribuna com uma boneca reborn nos braços e aproveitou o momento para fazer um apelo duplo: defendeu a liberdade de quem se apega a esse tipo de brinquedo, mas pediu atenção às "crianças de verdade" que vivem em situação de abandono no Brasil.





"Estou aqui com minha neta, bebê 'esborni', sei lá como é o nome, para dizer ao Brasil que não é pecado", disse, segurando a boneca no colo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ele reforçou que não há problema em adultos se afeiçoarem a esse tipo de objeto, desde que isso não interfira em serviços públicos ou comprometa prioridades sociais. "Brinquem à vontade, mas sem atrapalhar o SUS ou pedir bênção para silicone", afirmou.





Segundo o deputado, é preciso ter equilíbrio e senso de responsabilidade. "Cada um tem o direito de brincar com seus bonecos e bonecas, mas não devemos esquecer das crianças de carne e osso, feitas por Deus, que estão passando fome e frio em abrigos e orfanatos", discursou.

Publicidade





Ele também criticou gastos excessivos com enxovais de brinquedo enquanto crianças reais carecem de assistência.





As bonecas reborn são itens produzidos artesanalmente com silicone ou vinil e se destacam pelo visual extremamente realista - muitas vêm com enxoval completo, acessórios e podem até simular o parto em lojas especializadas. Embora ainda sejam vendidas para crianças, têm conquistado um público adulto cada vez maior.





Com o crescimento dessa tendência, o tema tem chamado a atenção também no Congresso. Na última sexta-feira (16), a deputada Rosangela Moro (União-SP) apresentou um projeto de lei que propõe atendimento psicológico pelo SUS a pessoas que desenvolvam vínculos considerados disfuncionais com bonecas reborn.



