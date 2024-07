Dez milhões de brasileiros têm a nova Carteira de Identidade Nacional

Aviões colidem no pátio do Aeroporto de Congonhas; voos são cancelados

A CNI começou a ser emitida em julho de 2022, no Rio Grande do Sul, primeiro estado a expedir o documento. Depois disso, outros estados e o Distrito Federal também passaram a emitir, sendo que o Amapá e Roraima são os únicos estados que ainda não expedem a nova carteira.

Dez milhões de brasileiros já têm a nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), documento que atualiza o Sistema de Identidade Nacional, determinando o número do CPF como o único número de RG (Registro Geral) para padronizar o documento. Os dados são do MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos).

Vantagens





Como a CIN acompanha todo o ciclo de vida dos cidadãos, sua base de dados possibilitará, no futuro, que o governo emita informações importantes para o cidadão.





Será possível, por exemplo, orientar os estudantes sobre o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ou avisar a uma pessoa idosa que ela tem direito a receber um benefício, como o BPC. “Com a CIN, vai ficar mais simples saber se uma pessoa tem direito a receber o Bolsa Família ou avisar sobre a data de uma consulta médica”, acrescentou Mascarenhas.

Publicidade





Outra vantagem é a conexão com a identidade digital do GOV.BR. Com a nova carteira, os usuários da plataforma do governo federal tornam a sua conta de nível ouro, garantindo o maior nível de segurança. Até o momento, o GOV.BR possui mais de 159 milhões de usuários e possibilita o acesso a mais de 4,3 mil serviços digitais.





O novo documento também é emitido sem inclusão de gênero, sem distinção de nome social e de registro. Essas mudanças foram solicitadas pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com o objetivo de promover mais cidadania e respeito à comunidade LGBTQIA+.

Publicidade





A primeira via da CIN é gratuita e pode ser emitida até 2032. Mais informações sobre a nova carteira estão disponíveis na internet.