Disco voador é visto na Orla de Copacabana

Um disco voador criado pelo artista plástico norte-americano Peter Coffin foi visto pela orla de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, na noite deste sábado (23).

A obra de arte, que é pendurada por um helicóptero, tem sete metros de diâmetro e com a ajuda de telões instalados em sua estrutura são projetadas diversas combinações de cores. Uma multidão se aglomerou para ver o objeto e registrar o momento em máquinas fotográficas, filmadoras e telefones celulares.



