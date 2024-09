Dona do ChatGPT e plataforma brasileira criam IA para alunos com deficiência

A Arco Educação, um dos maiores grupos brasileiros de sistemas de ensino, dono das plataformas SAS, COC e Positivo, fez uma parceria com a OpenAI, norte-americana criadora do ChatGPT, para lançar uma ferramenta de inteligência artificial que adapta conteúdos escolares para alunos com deficiência e transtornos de aprendizado.



A parceria entre as empresas, que será anunciada oficialmente no dia 16, também inclui uma ferramenta para que o professor use inteligência artificial (IA) para corrigir respostas de questões dissertativas e para elaborar planos de aula personalizados.

As informações foram passadas à reportagem por Ari de Sá Cavalcante Neto, fundador e CEO da Arco Educação, cujos sistemas de ensino estão presentes em 10 mil escolas no Brasil, atingindo cerca de 3 milhões de estudantes.



As plataformas do grupo terão acesso às funcionalidades de IA a partir de 2025 -uma delas, a Geekie, já começou a utilizar a correção de questões dissertativas.

As ferramentas foram desenvolvidas a partir de uma pesquisa realizada pela Arco com professores. A principal demanda apresentada pelos entrevistados, segundo a empresa, foi a adaptação de conteúdos para alunos com deficiências e transtornos de aprendizagem -são 6 milhões no Brasil, 12,8% do total, de acordo com um estudo da Equidade.info, iniciativa ligada à Escola de Educação da Universidade de Stanford.



A adaptação por IA poderá ser utilizada para estudantes com ou sem um diagnóstico formal e um laudo médico, mas que tenham dificuldades observadas pelo professor.

Para que a IA adapte o conteúdo, o professor ou algum profissional especializado designado pela escola, deverá incluir na plataforma uma anamnese do aluno. É um questionário com 23 perguntas, entre elas se o estudante possui diagnóstico e qual é, se acompanha os conteúdos de sua série, se tem compreensão de leitura etc.



Além disso, pode-se incluir na plataforma o chamado documento PEI (Plano Educacional Individualizado), que faz parte do protocolo da educação inclusiva, no qual o professor descreve mais detalhadamente o estudante, suas habilidades e dificuldades e define diretrizes para a adaptação pedagógica de que ele precisa.

O professor, então, seleciona o conteúdo a ser adaptado. Em um exemplo mostrado para a Folha, o sistema de IA adaptou uma questão de biologia do Enem para um aluno com Transtorno do Espectro Autista nível 2 (moderado, que necessita de suporte frequente). A pergunta original tinha um enunciado com 12 linhas e cinco alternativas para a resposta. Na adaptada, se reduziu a três linhas e três alternativas.



O objetivo, que era responder por que as mudanças pelas quais os crustáceos passam em seu desenvolvimento são positivas para a espécie, se manteve com a adaptação.

"Na versão adaptada, ainda estamos falando de biologia, de crustáceos, mas a questão está mais simples. O aluno não fica excluído do tema da aula, ele participa da discussão", disse Mariana Penido, engenheira responsável pelo projeto, que teve a participação de profissionais especializados em educação inclusiva.

"O professor pode baixar essa adaptação e editar, fazer ajustes. É um começo para que ele economize tempo, mas a adaptação passa por sua análise e senso crítico."