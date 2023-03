Edir Macedo diz que fez favor a Lula por cura de câncer na garganta

O líder da IURD (Igreja Universal do Reino de Deus), Edir Macedo, afirmou, nesta sexta-feira (17), que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve um favor a ele e a Deus "pela cura do câncer na garganta".





No vídeo, o líder religioso diz também que Lula nunca fez mais do que a sua obrigação com ele e com a Record - emissora de TV cuja proprietária é a IURD -, não pagando nada mais que os custos em propoganda que o governo brasileiro utilizou.



"O Lula esteve oito anos no governo. Pergunta a ele o que ele me fez, o que ele me deu. O que ele me deu? O que ele deu à igreja? O que ele deu à Record? Ele não deu nada. Ele apenas fez o que tinha que fazer, como fez com todas as demais emissoras. De propaganda, obviamente, ele pagou. Honrou os seus compromissos", começou Macedo.





"Eu não devo nada ao Lula. Eu estou livre. Agora, ele me deve, não a mim, mas a Deus, mas obviamente Deus nos usou. Quando ele estava com câncer na garganta, o Lula foi lá na João Dias, na igreja, falar comigo [...] Eu impus as mãos sobre o pescoço dele e orei por ele e ele ficou curado", completou o líder da IURD.







Até o momento, Lula não comentou o assunto. À época, nos dois primeiros mandatos como presidente da República, Lula tinha uma relação próxima com Edir Macedo. A Record News - canal de notícias do Grupo Record -, por exemplo, foi lançada oficialmente com a presença do então presidente.







Com a relação comprometida desde o impeachment de Dilma Rousseff, Edir Macedo passou a declarar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem fez campanha durante as eleições de 2018 e 2022. Confira o vídeo da declaração do líder da Universal.