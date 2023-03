Em Foz, Lula avisa Ratinho Junior que 'eleição acabou' e que irá apoiar o Paraná

O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) destacou nesta quinta-feira (16), em Foz do Iguaçu, que seu governo e nos próximos quatro anos não terá discriminação alguma a qualquer estado da federação, cidade, governador, prefeito, deputado ou vereador, independente de partido, religião ou time de futebol.



O governador Ratinho Junior (PSD) está viagem no exterior e foi representado na Itaipu pelo vice-governador Darci Piana.

Ratinho Junior apoiou na última eleição nos dois turnos o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)."Eu queria dizer ao povo do Paraná, ao governador de que a eleição acabou. A eleição terminou em outubro e a nossa missão agora é governar. Eu não quero saber de que partido é o governador. Não quero saber de que partido é o prefeito. Não quero saber de que partido é o vereador. Não quero saber que time que ele torce ou que religião que ele professa".





No discurso na Itaipu, Lula voltou a repetir falas que já tinha dito após vencer o pleito. "Eu quero saber se o povo tem necessidade daquilo que a gente decide fazer. Se tiver necessidade, nós vamos fazer independente de quem seja o governador, de quem seja deputado. Nós vamos governar para o povo brasileiro e vamos respeitar todos os governos deste país", completou o presidente Lula.

Lula disse ainda que os recursos da Itaipu Binacional, que terminou de pagar em fevereiro o financiamento da construção da usina, serão usados no desenvolvimento sustentável da região sob a influência da binacional. "Nós vamos fazer primeiro com que o dinheiro de Itaipu seja gasto da melhor maneira possível, para que a gente possa oferecer para as cidades vizinhas aquilo que Itaipu tão bem sabe fazer, ajudar os nossos indígenas, nossos quilombolas, os nossos pescadores".





O presidente ainda adiantou que logo anunciará os nomes de toda diretoria da binacional (coordenação, administrativa, financeira, jurídica e técnica) e os seis nomes do conselho de administração. "A Itaipu precisa voltar e ser a empresa extraordinária que ela sempre foi. Precisa ter em conta que tem que contribuir tanto no desenvolvimento do Brasil e do Paraguai. Não é apenas vender energia. E um pouco do dinheiro que a empresa recebe, compartilhar com a sociedade para que a sociedade receba os benefícios que tem que receber."

Avaliação

O deputafo Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara, destaçou que a prática qie se se espera de um presidente, de um governante ou agente público. "A eleição é um embate de ideias e propostas, acabou o processo eleitoral, se governa para todos. O governo Lula é um governo de todos os brasileiros e paranaenses", disse Zeca Dirceu que acompanhou Lula na posse do economista Ênio Verri na Itaipu Binacional.



(Com informações da assessoria de imprensa do deputado Zeca Dirceu)