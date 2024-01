Em 24 horas, mais de 200 mil pessoas se inscrevem no Concurso Nacional Unificado

A pessoa interessada no certame deve acessar a plataforma Gov.br, onde logo na primeira página encontra o link para inscrição. O candidato deve escolher quais carreiras tem interesse. Elas estão divididas em oito blocos temáticos, cada um com edital próprio.

As incrições para o Concurso Público Nacional Unificado começaram nesta sexta-feira (19), mas, para aqueles que querem fazer o pedido de isenção da taxa, o prazo é menor do que para os demais candidatos e terminará no dia 26 de janeiro.

PROVAS EM MAIO

As provas serão aplicadas no dia 5 de maio, em 220 cidades, distribuídas em todos os estados e no Distrito Federal. A taxa de inscrição é R$ 60 para vagas de nível médio e R$ 90 para vagas de nível superior.





Estão isentos candidatos que integram o CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) e que cursam ou cursaram faculdade com apoio do Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) ou do ProUni (Programa Universidade para Todos), assim como doadores de medula óssea.

No ato da inscrição, será gerada uma GRU (Guia de Recolhimento da União), único mecanismo de pagamento que valerá para o concurso.