Embrapa desenvolve novos alimentos e ingredientes a partir de tilápia

Salsicha, patê e embutido figuram entre os novos alimentos produzidos a partir da tilápia , em laboratório, por pesquisadores da Embrapa Agroindústria de Alimentos. O desafio agora da instituição é buscar parceiros para que as invenções cheguem ao mercado consumidor.







Durante o processo de produção, a salsicha de tilápia foi produzida utilizando também a fibra de abacaxi, sendo cozida e depois do resfriamento foi embalada a vácuo e armazenada sob refrigeração.

“Os ingredientes são misturados no cutter e a massa é embutida”, explica a pesquisadora Angela Furtado. O produto conta com teor reduzido de sódio e sem qualquer uso de corantes.





De fácil digestão, o patê foi elaborado com uso de carne mecanicamente separada de tilápia e fibra de abacaxi, além de temperos, fibra, entre outros ingredientes. A mistura também foi feita no cutter e a massa foi colocada em latas fechadas e esterilizadas colocadas em autoclave. Após o resfriamento, as latas foram armazenadas em temperaturas ambiente.



Do estilo apresuntado, o embutido de tilápia teve a massa moldada na forma cilíndrica e envolvida com filme plástico tipo cook-in, cozido e conservado sob refrigeração. Assim como outros embutidos (mortadela, por exemplo), pode ser consumido fatiado.







COSMÉTICOS

Altamente proteico, o hidrolisado de gelatina de tilápia é um ingrediente que pode ser usado em alimentos, cosméticos, em cápsulas ou em pó como produto natural, nutracêutico ou suplemento alimentar. Atua como regenerador da pele e de cartilagens.





A Embrapa Agroindústria Tropical produziu a gelatina de tilápia que foi usada na produção do hidrolisado.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: