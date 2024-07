Londrina: Ministro da Pesca e Aquicultura destaca potencial do Norte do Paraná na piscicultura

O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, esteve em Londrina na tarde desta segunda-feira (15) e exaltou o potencial da região Norte na piscicultura. Hoje o Paraná é o maior produtor de peixes de cultivo do Brasil, impulsionado pelo Oeste.





Antes de visitar a SRP (Sociedade Rural do Paraná), Paula se encontrou com produtores de tilápia em Alvorada do Sul e Bela Vista do Paraíso - inclusive, os frigoríficos instalados em Alvorada e em Cornélio Procópio, no vale do Paranapanema, têm contribuído para o avanço do setor no Norte paranaense.

“Tive a oportunidade de fazer visitas às propriedades, aos frigoríficos e agora à SRP. Quero dizer que o potencial dessa região é incrível. Temos tudo para, a exemplo do que já acontece no Oeste, não apenas avançar, mas, quem sabe, ir além”, disse o ministro, que cita os apoios dos governos estadual e federal como um diferencial.





Entre as demandas do setor está a isonomia tributária entre os produtores de proteína animal, que será regulamentada pelo Congresso, e um possível fim do RGP (Registro Geral da Atividade Pesqueira). Enquanto a primeira reivindicação pode reduzir custos e aumentar o consumo de pescado, a segunda é uma forma de desburocratização.

“Recebi de cooperativas e de prefeituras solicitações e questões que são importantes, que estão sendo trabalhadas no Ministério e que visam facilitar a vida de quem produz peixes”, acrescenta o ministro. “Há um sentimento, e isso que me foi reivindicado, que não estamos facilitando a vida dos produtores nesse aspecto. Minha equipe vai se debruçar sobre essa questão."





O ministro foi questionado pela FOLHA sobre a situação do frigorífico de Pinhalão, que foi prometido há mais de uma década e nunca saiu do papel. Ele disse que não conhece “essa questão específica” e que o assunto não foi tratado nesta visita ao Paraná. Enquanto a obra em Pinhalão segue parada - e sem perspectiva de sair do papel -, os frigoríficos de Cornélio Procópio e Alvorada do Sul estão operando.