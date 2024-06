Enchente não é inimiga, precisamos de solução baseada na natureza, diz defensor de cidade-esponja

O combate aos estragos provocados por enchentes passa no longo prazo pelo desenvolvimento de soluções baseadas na própria natureza, e não por uma infraestrutura cinza, que inclui a construção de mais represas ou diques.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Essa é a avaliação do arquiteto e paisagista chinês Kongjian Yu, pioneiro do conceito das cidades-esponja e professor da Universidade de Pequim.



"A enchente não é nossa inimiga. Precisamos encontrar uma solução e financiar essa solução para resolver o problema de uma forma holística. A alternativa é uma infraestrutura ecológica baseada na natureza, e não uma infraestrutura de concreto cinza", afirmou o especialista.

Publicidade



A declaração ocorreu nesta terça-feira (18) em um seminário do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) no Rio de Janeiro. O evento discutiu experiências que podem auxiliar na reconstrução do Rio Grande do Sul, devastado por enchentes em maio.



"É claro que a infraestrutura cinza pode corrigir problemas imediatos, a curto prazo, mas, para o longo prazo, é necessário considerar uma solução baseada na natureza. Uma estrutura centrada na ecologia é o que chamo de cidade-esponja", declarou o arquiteto.

Publicidade



Esse conceito prevê a adoção de áreas verdes, como parques arborizados e alagáveis, que deem espaço e tempo para a água ser absorvida pelo solo após as chuvas. A intenção é abrir espaços para que não haja devastação com enchentes. Yu mostrou projetos desenvolvidos na China.



"Vejo aqui [no Brasil] o investimento na agricultura, maravilhoso, mas você vai investir em quê? Tenho visto quilômetros e quilômetros de soja. Vejo algo faltando, comparado com a minha fazenda, não há espaço para água, não é? Talvez vocês estejam utilizando as técnicas erradas de agricultura. Com uma pequena solução, você pode mudar drasticamente essa situação", disse Yu.

Publicidade





O arquiteto fez uma comparação das enchentes do Rio Grande do Sul com episódio semelhante ocorrido na China. Na visão do especialista, é possível implementar o conceito de cidades-esponja em municípios gaúchos, já que a topografia local não parece tão complicada. Ele ainda sugeriu ao Brasil a elaboração de planos para saber o que pode ser "cedido" para a água no futuro.