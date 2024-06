PF apreende 243 quilos de cocaína em Jaguapitã; piloto de helicóptero é preso pela quarta vez

As investigações foram feitas em ação conjunta entre as delegacias de Polícia Federal de Londrina e Ponta Porã (MS). Após acompanhamento dos suspeitos e identificação da rota, policiais federais de Londrina, Maringá, Naviraí (MS) e Ponta Porã (MS) também participaram do momento da localização e interceptação do helicóptero.

Operação da Polícia Federal termina com apreensão de helicóptero usado no tráfico transnacional de drogas, 243,7kg de cocaína e prisão de um piloto nesta terça-feira (18).





A aeronave suspeita teve sua primeira visualização registrada na zona rural de Amambai (MS). Em seguida, foram acionados o Comando de Aviação Operacional da Polícia Federal e os Batalhões de Polícia Militar de Operações Aéreas de Londrina e Cascavel, que iniciaram as tentativas de abordagem com três aeronaves.





As aeronaves policiais conseguiram visualizar o suspeito nas proximidades do Rio Paraná, divisa entre os estados do Mato Grosso do Sul e Paraná. Neste momento, foi iniciado o acompanhamento tático, registrando-se manobras ofensivas por parte do piloto, que, apesar de tentar a fuga, teve sua aeronave imobilizada na cidade de Jaguapitã, local onde foi preso e a droga foi apreendida.





O narcopiloto já é antigo conhecido das autoridades policiais, sendo esta a quarta vez em que é preso. Outras duas prisões são decorrentes de flagrantes ocorridos aos moldes do observado nesta data e uma é fruto de deflagração de Operação Policial que visou o combate à organização criminosa especializada no tráfico transnacional de drogas.





(Matéria atualizada às 9h45.)