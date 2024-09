Entenda o que foi o passaporte da vacina, usado para comprovar imunização contra o vírus

Nesta sexta (20), Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, afirmou, em debate no SBT, que errou ao instituir o passaporte de vacina na cidade durante a pandemia de Covid-19. "A gente precisa sempre corrigir aquilo que às vezes a gente erra, que foi a questão do passaporte. Não precisa obrigar as pessoas, para ir em uma igreja, ter que apresentar um passaporte, para ir em um bar, para ir em um restaurante", diz.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Entre janeiro e maio de 2022, para acessar qualquer evento na cidade de São Paulo, independente do número de pessoas, era necessário apresentar o comprovante de vacinação contra Covid-19, com pelo menos duas doses da vacina. Anteriormente, desde setembro de 2021, era exigido o passaporte, com uma dose da vacina, para eventos com mais de 500 pessoas.

Publicidade



Segundo Edson Aparecido, secretário municipal de Saúde na época, as regras não valiam para bares e restaurantes, mas foram instituídas pelo grande número de festas realizadas no período de Carnaval. Alguns órgãos públicos, como fóruns do Tribunal de Justiça, Câmara Municipal e o próprio prédio da prefeitura exigiam o documento para liberar a entrada das pessoas.



Na época, a medida foi tomada por causa do avanço da variante ômicron do coronavírus e dos casos de pessoas com sintomas gripais, que lotavam unidades de saúde e hospitais, inclusive particulares.

Publicidade



O passaporte da vacina também passou a ser exigido dos servidores públicos municipais em agosto de 2021. Em um decreto, a gestão municipal obrigou todos os funcionários da administração municipal a serem imunizados contra o coronavírus, sob risco de punição.



Conforme publicado pela Folha, a prefeitura cruzou informações para saber quem tomou vacina, com o apoio das Coordenadorias de Administração e Finanças de cada unidade administrativa da prefeitura. Em outubro de 2021, Ricardo Nunes solicitou a elaboração de despacho com a exoneração de funcionários comissionados que não se vacinaram contra a Covid.

Publicidade



Servidores públicos concursados sofreriam processos administrativos. Os trabalhadores que apresentaram comprovantes médicos de motivos para não tomar a vacina foram liberados da obrigatoriedade.



"A cidade aderiu de forma exemplar à vacinação. Não é razoável que servidores públicos, mesmo muito poucos que não se vacinaram, coloquem em risco aqueles que os pagam para lhes atender", disse Nunes à Folha, na época.

Publicidade