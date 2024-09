Anvisa aprova normas que indicam atualizações sobre vacinas contra a Covid

A Anvisa aprovou normas sobre a atualização das vacinas contra a Covid no Brasil. Tais normas foram discutidas na última quarta (18) durante a 17ª Reunião Ordinária Pública da Diretoria Colegiada da Anvisa.



As diretrizes aprovadas vão de encontro com os padrões internacionais, indicando cepas que devem compor essas vacinas e as regras claras para a atualização. O processo para regulamentar as vacinas começou em maio deste ano seguindo recomendações da Coalizão Internacional das Autoridades Reguladoras de Medicamentos (International Coalition of Medicines Regulatory Authorities - ICMRA) e da OMS (Organização Mundial da Saúde).



O vírus Sars-CoV-2, que causa a Covid, continua evoluindo e passando por processo de mutação para se adaptar ao ambiente. O surgimento de variantes demanda ajustes e atualização nas vacinas para melhorar as respostas imunológicas.



No Brasil, por exemplo, casos da doença avançaram em quatro estados além do Distrito Federal. A infecção pelo vírus pode variar de assintomática a sintomas leves, mas pessoas vulneráveis e idosos podem apresentar um quadro mais complicado da doença, apresentando Srag (síndrome respiratória aguda grave).