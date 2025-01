Estudo inédito identifica fatores genéticos de risco para depressão e abre portas para novas terapias

Estudo mostra por que metástase de câncer ocorre com frequência no pulmão

Em uma nova pesquisa, cientistas da Bélgica descobriram que a disponibilidade do aminoácido aspartato no pulmão pode ser uma das razões para mais da metade dos pacientes com câncer e metástase terem esses órgãos afetados pelas células cancerígenas.