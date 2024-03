Estudo no Refúgio Biológico de Itaipu identifica abelha inédita no Brasil; conheça

Além da abelha-limão, sete outras espécies de abelhas sem ferrão foram encontradas pelos pesquisadores; os chamados meliponíneos são fundamentais na conservação da biodiversidade





Um levantamento realizado no Refúgio Biológico de Itaipu de outubro de 2021 a abril de 2023, por meio de uma parceria entre a Binacional, o Parque Tecnológico Itaipu (PTI), a Embrapa Florestas e Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), identificou oito espécies de abelhas sem ferrão no local. Uma dessas espécies, a abelha-limão (Lestrimelita chacoana), foi registrada pela primeira vez no País, de forma consistente, nesse levantamento.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O projeto “Diagnóstico e conservação da fauna de Hymenoptera em áreas naturais da Itaipu Binacional, com ênfase em espécies da tribo Meliponini”, identificou abelhas sem ferrão nativas do Paraná e também de outras regiões do Brasil e de países da América do Sul.





Conhecidas como meliponíneos, essas abelhas possuem um papel fundamental para a manutenção dos ecossistemas, pois fazem a polinização das plantas. Uma curiosidade é que essas espécies têm, sim, ferrão, mas atrofiado, e que, portanto, não conseguem usá-lo para defesa.

Publicidade





As espécies identificadas foram Borá (Tetragona clavipes), jataí (Tetragonisca fiebrigi), guiruçu (Schwarziana quadripunctata), canudo (Scaptotrigona depilis), arapuá (Trigona spinipes), Mirim Droryana (Plebeia droryana), Mirim Nigriceps (Plebeia nigriceps) e abelha-limão (Lestrimelitta chacoana).





O supervisor da iniciativa pela Itaipu, Edson Zanlorensi, explicou que as equipes estabeleceram protocolos de avaliação, tombamento, identificação e registro de todas as espécies de abelhas em campo na área do Refúgio. “Amostras de todas as espécies encontradas nos ninhos naturais, nas colônias capturadas, nas iscas artificiais e nas colônias instaladas em caixas térmicas foram coletadas, organizadas e identificadas conforme a taxonomia”, disse.

Publicidade