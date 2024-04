Evento oficial da NBA entra para calendário de São Paulo

A NBA House foi incluída no calendário oficial de eventos estratégicos de 2024 da cidade de São Paulo.



A experiência imersiva de basquete foi reconhecida nesta terça (16) como um dos principais eventos realizados na capital paulista. Com isso, a NBA House se junta a outras atrações esportivas como o GP do Brasil e o UFC São Paulo, por exemplo, que movimentam a economia e o turismo na cidade.

A edição deste ano será realizada entre 6 a 23 de junho, durante as Finais da NBA, no Parque Estadual Villa-Lobos, na Região Oeste. O evento vai dispor de uma área de 5 mil m² e terá diversas ativações para os fãs de basquete, além de transmissão das partidas e presença de convidados especiais.



A NBA House vai para a sua sexta edição em São Paulo, e a expectativa é bater os números de 2023. No ano passado, mais de 44 mil pessoas prestigiaram o evento, que ocorreu no estacionamento do Shopping Eldorado, em um espaço de cerca de 3mil m².



"Retornar a São Paulo com nossa maior NBA House mostra o quanto a cidade abraça o basquete, a cultura e os eventos de entretenimento. Estamos entusiasmados com o fato de a NBA House ser reconhecida pela cidade como um evento oficial e mal podemos esperar para dar as boas-vindas aos fãs e às famílias nessa experiência imersiva de basquete", disse Rodrigo Vicentini, Head da NBA Brasil.



"Era um sonho ter a NBA House no Calendário de Eventos Estratégicos e apoiar esse evento por tudo que ele representa e por tudo que a NBA é no mundo. A inclusão é um reconhecimento da importância do esporte para a cidade. Queremos gerar cada vez mais um legado positivo para São Paulo com atrações diversificadas e reconhecidas internacionalmente como a NBA House, e mostrar que a capital paulista está de portas abertas para outras ações", afirma Gustavo Pires, presidente da SP Turis.