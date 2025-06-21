Ex-prefeito de Florianópolis tentou embarcar em balão que se acidentou em SC

O ex-prefeito de Florianópolis Gean Loureiro (União Brasil) afirmou em uma rede social que ele só não embarcou no balão que caiu em Praia Grande (SC) porque não havia mais vagas.





Gean Loureiro estava no local. "É verdade, estou em Praia Grande com a Cintia e só não voamos no balão que despencou porque não havia mais vagas", disse ele no Instagram. Loureiro foi prefeito de Florianópolis por dois mandatos e deixou o cargo em 2022.





"Estava na fila aguardado uma vaga", diz. Em um vídeo publicado pelo site Agora, o ex-prefeito diz que estava na fila aguardando uma vaga para embarcar no balão que se acidentou. "Já não tinha mais vaga pra poder voar, estava lotado", afirma.

Acidente deixou oito pessoas mortas. O balão tinha 21 passageiros.





Piloto disse para as pessoas pularem. Segundo o delegado Tiago Luiz Lemos, o piloto disse que tentou baixar o balão, e quando ele estava próximo ao solo, ordenou que as pessoas pulassem do cesto. Algumas não conseguiram pular. Ainda de acordo com relato do piloto, uma espécie de maçarico teria iniciado o incêndio no cesto do balão.

Imagens publicadas nas redes sociais registraram o momento em que o balão caiu. A lona pega fogo, e o cesto se solta de uma altura considerável do chão.





Prefeitura de Praia Grande lamenta. "A Prefeitura de Praia Grande manifesta sua solidariedade às famílias envolvidas no acidente de balão", disse o órgão em nota. "Equipes municipais foram mobilizadas para prestar atendimento às famílias e colaborar na apuração dos fatos."





A cidade é destino tradicional de balonismo no estado. Praia Grande fica na região dos Aparados da Serra e é conhecida como "capital dos cânions".



