Queda de balão deixa 8 mortos em SC

Um balão de turismo caiu na manhã deste sábado (21) em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, matando oito pessoas, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, que atende a ocorrência.





Outras 13 pessoas sobreviveram e já foram encaminhadas para hospitais próximos. De acordo com os bombeiros, 21 pessoas estavam a bordo, incluindo o piloto. Inicialmente, a corporação informou que se tratava de um grupo de 22 pessoas.

O balão teria caído em uma região de mata, distante cerca de nove quilômetros do centro da cidade. Inicialmente, os bombeiros chegaram a divulgar que ele poderia ter caído em cima de um posto de saúde do município, mas isso não se confirmou.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o balão pegando fogo e despencando no chão. "Segundo relatos do piloto, que é um dos sobreviventes, iniciou uma chama no interior do cesto e então ele começou a baixar o balão. Quando o balão estava bem próximo ao solo, ele ordenou para que as pessoas pulassem do cesto. Então os passageiros começaram a pular. Algumas não conseguiram pular, o fogo aumentou e o balão acabou caindo", disse o responsável pela Delegacia de Praia Grande, Tiago Luiz Lemos.





O fogo teria começado, segundo o piloto relatou a Lemos, no maçarico que estava dentro do cesto. "Ele não soube dizer se o maçarico ficou aceso ou se houve uma chama espontânea, mas o fogo teria começado no maçarico", disse Lemos.





Cinco vítimas do acidente, dois homens e três mulheres, estão internadas no Hospital Nossa Senhora de Fátima.

"Entre os pacientes, dois apresentaram queimaduras leves de segundo grau. Os demais apresentaram queimaduras leves de escoriações e queixas de dor em decorrência dos traumas. Nenhum dos pacientes apresenta fraturas ou lesões graves", diz o hospital, em nota divulgada às 12h30.





Os voos a bordo de balões de ar quente são uma das atividades turísticas na cidade. Praia Grande, no extremo sul de Santa Catarina, fica na fronteira com o município de Torres, no Rio Grande do Sul. A região tem cânions e é conhecida pela prática do balonismo, geralmente no início pela manhã.

Segundo a prefeitura, os voos duram em média de 40 a 50 minutos, de acordo com a condição do tempo na hora do voo. Na manhã deste sábado, o tempo era de céu claro, com poucas nuvens, em Praia Grande, mas havia "muito vento" no local, segundo relato do delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel.





Ele afirmou que a Polícia Científica está no local para perícias e que as vítimas já estão sendo ouvidas, na tentativa de apurar responsabilizações.

Em uma rede social, o presidente Lula (PT) prestou solidariedade às famílias e colocou o governo federal à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e no atendimento aos sobreviventes.





O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), que está em missão oficial na China, divulgou uma nota na qual afirma que "estamos todos consternados com essa tragédia". "As equipes seguem prestando todo o apoio necessário às famílias", afirmou ele.

Este não é o primeiro acidente com balão na região. Em janeiro de 2023, um deles caiu entre Praia Grande e São João do Sul, também em Santa Catarina, deixando o piloto e um casal de turistas feridos.





O acidente também causou um incêndio vindo do cilindro de propano do veículo, contido pelos bombeiros.

Em abril do mesmo ano, um balão saiu de Praia Grande e caiu com nove pessoas em Morrinhos do Sul (RS), na divisa entre os dois estados.





Dois passageiros sofreram fraturas, entre eles uma mulher de 37 anos com politraumatismos, incluindo na coluna lombar e no tórax. Todos foram socorridos no local e não houve mortos.





No último dia 15, um balão com 35 passageiros caiu na área rural de Capela do Alto (130 km de SP) após decolar em Iperó, no interior de São Paulo. Uma mulher que estava entre os passageiros foi socorrida em estado grave, não resistiu e morreu. Outras dez pessoas foram atendidas com ferimentos leves.





De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, havia 33 passageiros a bordo do balão, além do condutor e de um ajudante. O motivo do acidente ainda será esclarecido, segundo a corporação.





De acordo com o presidente da Confederação Brasileira de Balonismo, Johnny Silva, os documentos do piloto estavam vencidos. "Era um balão clandestino", disse.





Lista de passageiros divulgada pela polícia





Mortos

Leandro Luzzi

Leane Elizabeth Herrmann

Leise Herrmann Parizotto

Everaldo da Rocha

Janaina Moreira Soares da Rocha

Fabio Luiz Izycki

Juliane Jacinta Sawicki

Andrei Gabriel de Melo





Sobreviventes

Elvis de Bem Crescêncio (piloto)

Leciane Herrmann Parizotto

Thayse Elaine Broedbeck Batista

Marcel Cunha Batista

Claudia Abreu

Rodrigo de Abreu

Victor Hugo Mondini Correa

Laís Campos Paes

Tassiane Francine Alvarenga

Sabrina Patrício de Souza

Fernando da Silva Veronezi

Leonardo Soares Rocha

Luana da Rocha



