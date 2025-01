Família de jovem baleada por PRF pede pensão provisória à Justiça

A família de Juliana Leite Rangel, baleada na cabeça por agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na véspera de Natal (24), pleiteia na Justiça uma pensão provisória, para que possa se manter financeiramente. O pai da jovem de 26 anos, Alexandre Rangel, é mecânico e atua por conta própria, mas não está conseguindo trabalhar. Ele foi baleado na mãe esquerda.





“Tomei um tiro na mão. Não estou em condições de trabalhar. E tem o motivo psicológico também. Está acabando o dinheiro. Tenho despesas todos os dias aqui com lanche, comida aqui no hospital”, relata Alexandre em um vídeo publicado no perfil de Instagram da filha dele e irmã de Juliana, Jéssica Rangel.

Segundo Jéssica, a família não recebe qualquer ajuda financeira da PRF.





O advogado da família, Ademir Claudino, afirmou nesta quarta-feira (7), que já pleiteou ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) um benefício de auxílio por incapacidade temporária, uma vez que o mecânico por conta própria possuía qualidade de segurado.

“Contudo, tal solicitação se encontra em análise. Estamos requerendo uma pensão provisória na Justiça Federal, enquanto persistir a incapacidade do Alexandre e da Juliana. Havendo necessidade, será acrescida tal informação aos requerimentos”, revelou o advogado Claudino, segundo ele, Alexandre passará por uma reavaliação pela equipe médica na quarta-feira (8) para saber se há necessidade de realizar um procedimento cirúrgico.





Juliana trabalha como agente de saúde do município de Belford Roxo, também na região metropolitana. O advogado também fez requerimento para que ela receba o benefício de auxílio por incapacidade temporária.

Procurada pela Agência Brasil, a PRF informou no fim do dia que, desde o dia da ocorrência, oferece acolhimento aos familiares de Juliana Leite Rangel por parte do Escritório Regional de Direitos Humanos.





“A instituição também disponibiliza auxílio logístico para os deslocamentos necessários à família, além de ofertar apoio psicológico”, completa a nota.

“A PRF permanece à disposição dos familiares para, dentro dos limites legais, avaliar toda e qualquer nova solicitação de apoio”, finaliza.