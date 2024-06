Fim de semana em São Paulo tem festivais dedicados ao café e a mulheres na música

O pavilhão da Bienal, no parque Ibirapuera, recebe entre sexta (21) e domingo (23) o maior festival de café do Brasil, o São Paulo Coffee Festival. Com presença de algumas das torrefações mais conceituadas do país, o evento tem degustações, aulas, palestras e shows .



Ao todo, participam do festival mais de 130 marcas, cada uma com atividades, lançamentos e promoções específicas, o que pode deixar o público sem saber o que priorizar.

A Nespresso lança no festival a campanha Unforgettable Recipes e vai aproveitar para apresentar várias receitas cafeinadas, que podem ser degustadas pelo público. A bebida servida vai variar de acordo com o horário nos três dias do evento. Pela manhã, macchiato de avelã; no almoço, suco de laranja com café; e no final da tarde, negroni de café.



A paulistana Coffee Lab, cafeteria-escola que foi uma das pioneiras no mercado de cafés especiais e é uma referência em cursos da área, levará uma escolinha para o pavilhão da Bienal. Haverá miniaulas de cerca de uma hora de duração, gratuitas e mediante inscrição ou ordem de chegada. A "cantina" da escola servirá sorvete, leitinho da vovó, bolos gelados e um blend especial de expresso, feito exclusivamente para o evento.

Já a dona da cafeteria, Isabela Raposeiras, faz a palestra "Por que café especial é o luxo mais barato do mundo?", às 11h, no sábado (22). O barista chileno Carlos Medina, campeão mundial de preparo de cafés filtrados em 2023, estará no estande da Origami, fabricante de coadores que será lançada no Brasil durante o São Paulo Coffee Festival. A marca, muito utilizada por baristas em competições, chega ao país pelas mãos da importadora Casa Bueno e de Melissa Hsu.



Assim como na edição de 2023, a Orfeu montará uma torrefação no meio do pavilhão da Bienal na qual o consumidor poderá acompanhar a torra e ainda levar para casa o café que viu ser torrado. As sessões acontecem a cada meia hora nos três dias a partir das 15h, na sexta, e das 11h, no sábado e domingo.

A cafeteria paulistana Pato Rei, com unidades na Berrini e em Pinheiros, venderá um dos seus melhores grãos pela metade do preço (de R$ 120 por R$ 60). Trata-se de um café cultivado na Mantiqueira de Minas por Luiz Paulo Pereira, da CarmoCoffees, com notas florais e de mamão. A cafeteria ainda repetirá uma ação que fez sucesso no ano passado: a pescaria de pato junino. E sorteará uma rifa valendo um brunch e um vinho nas suas unidades.



Já a Associação Brasileira da Indústria de Café, a Abic, faz a etapa São Paulo do Campeonato Brasileiro de Blends de Café. A final acontece no domingo (23), às 16h30. A associação também participa do evento com palestras e degustações.

São Paulo Coffee Festival



Fundação Bienal de São Paulo (parque Ibirapuera) - av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Vila Mariana, região sul. Ingressos a partir de R$ 40 em ticket360.com.br

Women's Music Event tem 8ª edição com shows grátis e mesas sobre presença feminina na música

Quatro pontos da capital paulista são ocupados, neste fim de semana, pela oitava edição do Women's Music Event, o WME, dedicado à presença feminina nas vertentes brasileiras da música. A programação, com mesas e oficinas pagas, também tem uma fatia de shows gratuitos marcados para acontecer.



Na sexta, dia 21, salas e auditório da Biblioteca Mário de Andrade recebem mesas sobre temas como a existência dos povos originários na música indígena feita nas grandes cidades, que tem Brisa Flow como convidada, além de uma roda de perguntas e respostas com Tulipa Ruiz.

A biblioteca ainda tem oficinas sobre composição com Josyara e sobre impulsionamento de carreiras, com Karen Cavalcanti e Sylvia de Sá, que trabalham na Som Livre.



Assuntos como podcasts, a saturação do mercado de festivais, os cancelamentos e a relação entre os eventos e as condições climáticas preenchem o sábado, 22, que também conta com passeio pela discografia de Duda Beat e uma oficina sobre o raciocínio por trás do rap, com as artistas Iza Sabino e Ashira.



A praça Dom José Gaspar, a dois minutos de caminhada da biblioteca, é o ponto dos shows grátis que o evento promove sempre a partir das 18h. Na sexta dividem o palco Amanda Magalhães, Juliana Linhares e Josyara, e no sábado tocam Bia Ferreira e Cynthia Luz.



O domingo fecha o WME, com um show com Brisa Flow, Tulipa Ruiz e Thais Macedo na Casa Natura Musical, às 18h, também de graça. Quem não puder conferir o festival presencialmente também pode assistir às mesas, virtualmente, em até 30 dias após seu fim.





Women's Music Event



Programação completa em conference.womensmusicevent.com.br e Instagram @womensmusicevent. De sex. (21) a dom. (23). Ingressos: a partir de R$ 60





Heróis DC



Até o dia 23 de setembro, os fãs de histórias em quadrinhos podem visitar a exposição "Heróis DC" no MorumbiShopping (av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jardim das Acácias). A mostra se inspira nas histórias de heróis como Super-Homem, Mulher Maravilha e Batman para recriar a atmosfera dos quadrinhos. Em uma tenda de cerca de 1.500 metros quadrados estão atividades interativas, objetos autênticos das obras, rascunhos dos quadrinhos e curiosidades sobre os personagens. Funciona todos os dias, é livre para todos os públicos e custa a partir de R$ 80 (inteira) na plataforma Fever





Feira de discos da Barra Funda



No domingo (23), a partir das 16h, o bairro paulistano recebe a primeira edição do evento que deve reunir dezenas de expositores de LPs. Eles ficam espalhados por três espaços vizinhos conhecidos pela programação musical que celebra a cultura dos vinis -o Secilians Shop e o Miúda, que ficam nos números 87 e 28 da praça Olavo Bilac, respectivamente, e o Boteco Pratododia (r. Barra Funda, 34). A feira é grátis e começa a partir das 16h, com programação especial e acervos de lojas como Molotov Discos, Papisa Discos e Noisteindiscos





Feira Criativa no Novo Anhangabaú



A primeira edição da feira no Anhangabaú, na região central de São Paulo, terá tema junino e contará com barracas de comidas típicas, além de expositores de roupas, acessórios e itens de design. Com entrada gratuita, o evento é pet friendly e terá ainda atrações musicais. No sábado (22), o grupo Calefação Tropicaos agita a festa às 14h. Já no domingo (23), no mesmo horário, o músico Adriano Salhab leva o ritmo nordestino ao evento, com forró xiquexique. O evento rola das 11h às 19h nos dois dias do fim de semana