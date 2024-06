Em comemoração aos 50 anos de carreira, Alcione se apresenta em Londrina nesta sexta

Chame como quiser: ‘’Loba’’, ‘’Marrom’’ ou ‘’A Voz do Samba’’. A gigante da música brasileira Alcione, se apresenta no Iate Clube de Londrina na sexta-feira (21), às 19h, em um espetáculo que faz parte da série de shows comemorativos do cinquentenário de sua carreira musical. No sábado (22), é a vez de Maringá receber o espetáculo da artista. Os ingressos ainda estão disponíveis.







Dona de uma trajetória de sucesso, aos 76 anos, a maranhense de São Luís está em turnê pelo Brasil e exterior. Mas a celebração de meio século na música não para por aí: Alcione relançou seus principais hits em um espetáculo realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com 41 faixas divididas em dois discos. Além de ter sido homenageada pela Estação Primeira de Mangueira - onde é lenda viva - no carnaval deste ano.

A figura emblemática de Alcione é construída em conjunto com a história do samba e da música popular brasileira, seja pela voz marcante, pela personalidade de loba e pelo talento indiscutível: são 26 discos de ouro, 7 de platina (deles, 2 de platina duplo), 3 dvd’s de ouro e 1 de platina. Somam-se a esta conta 6 Grammys Latinos. Entre os maiores sucessos, a interpretação de ‘’Não deixe o samba morrer’’ (1975), ‘’Sufoco’’ (1977),





‘’Estranha Loucura’’ (1987) ‘’A Loba’’ (2000), ‘’Você me vira a cabeça’’ (2000), e ‘’Meu ébano’’ (2005), que estarão presentes no repertório do show em Londrina.

As flores em vida recebidas pela cantora são fruto da constante expressão autêntica de sua arte. Alcione desenvolveu um papel fundamental na construção da autoestima da comunidade preta brasileira, principalmente das mulheres, ao longo do tempo. ‘’Sempre busquei exercê-la [a arte] de forma genuína, transmitir minhas mensagens de forma sincera. Falo muito sobre amor, mas também sobre autoestima, preservação e coragem para seguir em frente’’, conta.





Logo no primeiro álbum ‘’A Voz do Samba’’, de 1974, a artista já entoava canções para reforçar a potência do movimento no país. Versos como ‘’o samba vai vencer quando o povo perceber que é o dono da jogada’’, ou o icônico ‘’não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar’’ evidencia a força da narrativa que meio século depois, resiste e atinge diferentes gerações que não vão deixar o samba acabar, junto de Alcione.

SERVIÇO





Alcione em Londrina

Quando: sexta-feira (21 de junho) às 19h

Onde: Iate Clube de Londrina (Av. Higienópolis, 2135)

Ingressos: A partir de R$180 no site acessoingressos.com.br