Fósseis de dinossauro são encontrados no RS após chuvas

As chuvas que recentemente atingiram o Rio Grande do Sul levaram pesquisadores a encontrar os fósseis de um dinossauro, possivelmente de uma das famílias, Herrerasauridae, mais antigas de que se têm registro.



A expedição comandada pelo paleontólogo Rodrigo Temp Müller, da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), identificou os ossos parcialmente expostos em um sítio fossilífero em São João do Polêsine, cidade de 2.649 habitantes e que fica a 221 km de Porto Alegre.

Após quatro dias de escavações, a equipe de pesquisadores conseguiu remover o bloco de rocha contendo o exemplar, que pode ser o segundo herrerassaurideo -que viveu há cerca de 230 milhões de anos- mais completo já descoberto no mundo.



O tamanho dos ossos indica que o dinossauro teria alcançado em torno de 2,5 metros de comprimento. Depois que for concluída a análise dos fósseis em laboratório, os pesquisadores darão início a uma nova etapa da investigação para confirmar se o exemplar é de uma espécie conhecida ou se seria de uma nova.

Essas etapas ainda devem se estender por alguns meses, uma vez que o trabalho é cuidadoso para que o material não seja danificado. De acordo com Müller, os resultados do estudo podem ser publicados no ano que vem.



Além do esqueleto fossilizado quase completo, os paleontólogos afirmaram que têm resgatado fósseis em outros municípios da região, entre os quais Faxinal do Soturno, Agudo, Dona Francisca e Paraíso do Sul.

Segundo o geólogo e professor da UFSM Átila Augusto Stock da Rosa, as chuvas e erosões acabam tendo impacto na região, assim como nos focos de pesquisa.



As chuvas, que começaram em abril e se estenderam pelo mês seguinte, afetaram 478 dos 497 municípios gaúchos, de acordo com o governo estadual. Foram registrados 182 mortes e 31 pessoas estão desaparecidas.

