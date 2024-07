Alunos e professores de projetos sociais brilham no Festival Internacional de Música de Londrina

No domingo (14) de manhã, os corredores do Colégio Aplicação foram ocupados por sons de diversos instrumentos: começava a programação pedagógica do 44º FIML (Festival Internacional de Música de Londrina), que, assim como a programação artística, vai até o próximo domingo (21).





Na terceira edição do Festival como professor de regência, o maestro Luiz Martins, da Orquestra Filarmônica de Alagoas, veio de Maceió e fala de um diferencial do FIML em relação aos demais festivais: o caráter social, já que a organização tem parcerias com projetos sociais e abre bolsas de estudos na programação pedagógica para os seus participantes.

Luiz é coordenador pedagógico do projeto Sons do Nosso Lar, que atende pessoas de alta vulnerabilidade. Para esta edição do festival, o maestro trouxe mais dois alunos do projeto para participarem dos cursos.





"Uma grande marca do Festival de Londrina, de alguns anos pra cá é proporcionar formação para pessoas que estão estudando em projetos sociais", diz.

Luiz também fala de um dos objetivos do FIML: a provocação relacionada à questão pedagógica, o pensamento voltado para a formação de pessoas. Comenta que, além de estudar e ensaiar com seus professores e turmas, os alunos têm a oportunidade de criar laços com pessoas de todo o Brasil.





"A partir daí, eles conseguem ter uma visão um pouco mais ampla do universo da música, e da música profissional, também. A música é para todos e deve ser acessada por todos."





Ele também será o maestro do concerto de encerramento do Festival: o Encontro de Orquestras Sociais, no próximo domingo, às 10h30, com entrada gratuita.





