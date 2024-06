Fumaça em torre do Congresso Nacional em Brasília é simulação de incêndio

A fumaça que saiu de uma das torres do Congresso Nacional em Brasília na manhã desta sexta-feira (21) era uma simulação de incêndio, conforme o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal relatou ao G1.





Imagens obtidas com exclusividade pelo Portal Bonde por volta das 10h mostram fumaça negra saindo do topo de um dos prédios, o que chamou atenção de quem passava pelas proximidades.

Outra informação, da assessoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), dá conta de que haverá outra simulação às 15h, com alteração no trânsito da via S1 – Eixo Monumental, sentido Congresso Nacional – no período do exercício.