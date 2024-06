Galerias se unem para fazer leilão beneficente pelo Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Trinta galerias de arte de diversas cidaades do Brasil se unem em uma iniciativa beneficente em prol do principal museu do Rio Grande do Sul e um dos mais importantes do país: Margs - Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que teve suas estruturas gravemente danificadas devido às enchentes que atingiram a capital gaúcha e outras cidades do estado.





Será realizada uma exposição e um leilão para arrecadar recursos que serão integralmente destinados à AAMARGS (Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul) para auxiliar na reconstrução do museu.

Com curadoria de Angélica de Moraes, a exposição recebe o nome “Margs urgente: Corpo e Alma” e reúne mais de 90 obras, em diversos formatos e técnicas artísticas, de 90 artistas que gentilmente aderiram à causa. A exposição está na Casa SP–Arte, em São Paulo (SP), e estará em cartaz até 20 de julho.





O leilão está marcado para 02 de julho (terça-feira), a partir das 20h30, de forma on-line, por meio da plataforma iArremate. As obras terão lance inicial de 30% do seu valor de mercado. Os trabalhos que, por ventura, não forem arrematados no leilão ainda poderão ser adquiridos até o fim da exposição na própria Casa SP–Arte.





“A inundação sem precedentes do Margs atingiu todo andar térreo, comprometendo a operação museológica, a conservação de obras e o funcionamento do seu prédio histórico. Neste momento, em que ainda contabilizamos os prejuízos e a extensão dos danos, ficamos gratos e honrados com a iniciativa e a disposição dessa rede de solidariedade pela pronta reação que traz, ao reconhecer a importância do Margs desde sua criação, em 1954, não apenas para o Rio Grande do Sul mas para o panorama dos museus brasileiros e de nossa história da arte”, afirmou Francisco Dalcol, diretor do museu.





