Ganhador da Mega-Sena morre menos de um mês após resgatar prêmio de R$ 201 milhões

A Polícia Civil de Mato Grosso investiga a morte de um idoso que ganhou sozinho o prêmio de R$ 201 milhões no sorteio da Mega-Sena, em novembro. Antônio Lopes de Siqueira, 73, morreu nesta quarta-feira (4) durante um procedimento odontológico em uma clínica em Cuiabá.





A equipe de plantão da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa disse que foi acionada na tarde desta quarta para "uma possível morte súbita" da vítima. O Samu também foi chamado e constatou a morte do idoso.





"Informações preliminares apontam que a vítima passou mal, nesta manhã, após passar por procedimento odontológico em uma clínica na capital", informou a Polícia Civil.





Antônio foi o único vencedor do sorteio 2795 da Mega-Sena, no dia 9 de novembro. A loteria estava com prêmio principal acumulado em R$ 201.963.763,26. Ele acertou as seis dezenas do sorteio com uma aposta simples, de R$ 5, e retirou o valor no dia 11 de novembro.





O corpo de Antônio foi encaminhado inicialmente ao Serviço de Verificação de Óbito e depois ao IML da capital para realização de exame de necropsia. A delegacia solicitou a perícia, que apontará a causa da morte.





O idoso trabalhava como pecuarista e deixou quatro filhos.