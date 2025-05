Garoto morre na BA após supostamente injetar líquido com restos de borboleta

A Polícia Civil da Bahia investiga, por meio da 1ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista, a morte do adolescente Davi Nunes Moreira, 14, na última quinta-feira (13).





Conforme o relato da ocorrência, o garoto teria injetado em sua perna direita o conteúdo de uma borboleta macerada com uma seringa, na cidade de Planalto, a 400 km de Salvador.





Após passar mal e ser internado em Planalto, ele foi transferido para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, onde morreu.





Os pais do garoto devem ser ouvidos pela Polícia nos próximos dias. A pasta também informou que as guias para o trabalho do DPT (Departamento de Polícia Técnica) foram expedidas e os laudos periciais irão esclarecer a causa da morte.





Questionado, o DPT afirmou que o corpo já foi periciado e que aguarda a conclusão do laudo.





A Sesab (Secretaria de Saúde do Estado da Bahia) informou que não comenta ou fornece informações sobre pacientes da rede de assistência estadual.





Leia também: