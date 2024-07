Handebol feminino sofre primeira derrota nas Olimpíadas de Paris

Em uma partida emocionante, decidida na última bola, a seleção brasileira feminina de handebol conheceu a sua primeira derrota neste Jogos Olímpicos Paris 2024. Neste domingo (28), na Arena Paris Sul, o Brasil tomou a virada e foi superado pela Hungria por 25 a 24, em jogo válido pelo grupo B.





As leoas, como são conhecidas as brasileiras, dominaram praticamente todo o jogo, mas acabaram tomando a virada das húngaras no último lance do jogo. Agora, o Brasil se prepara para o próximo compromisso nestes Jogos, contra a França, na terça-feira (30), às 14h (horário de Brasília).

"É claro que a gente está decepcionada. Principalmente quando a gente perde de um gol. Fica um gosto mais chato. A gente falhou nos momentos chave. Em bolas que era para gente abrir quatro gols. A gente errou. Infelizmente faz parte do jogo. Do outro lado tem um time forte e parabéns para elas. Temos que melhorar nesse aspecto. Não podemos deixar chutar a última bola. Tem que servir de aprendizado. Acredito no nosso time e podemos fazer bem melhor ainda. Perdemos, mas perdemos lutando", analisou a armadora Bruna de Paula, capitã da equipe, logo após a partida.





A armadora Mari Fernandes, um dos destaques do Brasil em momentos decisivos da partida, endossou a análise da capitã Bruna.

Mari também aproveitou para agradecer toda a força que a equipe tem recebido da torcida brasileira nos últimos dias. Segundo ela, apoio fundamental para o Brasil seguir confiante na campanha olímpica.





"A gente começou muito bem. Mas o jogo hoje foi decidido nos pequenos detalhes. Precisamos rever esse jogo. Vamos sofrer um pouco agora, mas já colocar o foco no próximo. Precisamos muito da próxima vitória, porque temos muito pela frente. Espero que a energia que estão mandando do Brasil continue chegando. Quero muito agradecer, porque está muito bom sentir isso", concluiu.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: