Bandeira, Hino, Selo e Brasão: conheça a história dos 4 símbolos do Brasil

Nos prédios públicos, nas escolas, nos estádios com o torcedor, na comemoração dos atletas e até nas residências. Com o verde, amarelo, azul e branco e a famosa frase, "Ordem e Progresso", a Bandeira Nacional é um dos principais símbolos do Brasil e é no círculo azul que fica o centro que estão as estrelas que representam as 27 unidades federativas do Brasil.





O estilo atual foi criado depois da Proclamação da República em 1.889, para representar as conquistas e um momento histórico para o país, mas muitas outras vieram antes dela.



Em toda a história, o Brasil teve até agora 13 bandeiras diferentes.

