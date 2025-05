Homem é multado e expulso de Fernando de Noronha após pichar rochas

Um homem de 30 anos foi multado em R$ 10 mil e expulso de Fernando de Noronha após pichar rochas e equipamentos públicos na praia do Bode, localizada em área de proteção ambiental do arquipélago.





A multa foi aplicada pelo ICMBio ( Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) no domingo (16), com base na lei de crimes ambientais. Ele é acusado de causar danos diretos a uma unidade de conservação federal.





Moradores e turistas ficaram revoltados com as pichações e as imagens do vandalismo circularam nas redes sociais e em grupos de Whatsapp.





O homem foi levado pela Polícia Militar a uma delegacia, onde confessou as pichações depois de ter bebido.





Segundo a Administração Distrital de Fernando de Noronha, o homem estava no arquipélago há pouco tempo e trabalhava na Usina de Tratamento de Resíduos Sólidos. Ele foi demitido e retirado de Fernando de Noronha nesta segunda-feira (17).





Equipes do ICMBio foram acionadas para fazer os reparos nas áreas danificadas.