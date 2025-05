UEL inicia erradicação de árvores para construção de gradil metálico

Servidores da Prefeitura do Campus Universitário da UEL (Universidade Estadual de Londrina) começaram no fim de semana o corte de oito árvores localizadas na avenida Constantino Pialarissi para permitir a instalação de um gradil metálico que deverá margear toda a via, desde a rotatória da Clínica Odontológica até a divisa do campus.

A obra, que totalizará 450 metros lineares, custará R$ 222 mil, com recursos do ProInfra IEES/2024 ( Programa de Apoio à Infraestrutura), que prevê um total de R$ 26,77 milhões aplicados em infraestrutura física e equipamentos. Os recursos são do Fundo Paraná, administrado pela Seti (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior).

Segundo o prefeito do campus, Luiz Claudio Buzeti, a empresa contratada inicia esta semana o trabalho de instalação da grade de cerca de 3 metros de altura, uma obra prevista para durar 120 dias e que exigirá a construção de baldrames e de estacas para a fixação da estrutura. A colocação demandou a erradicação destas árvores localizadas no leito da via, sendo que algumas eram bem antigas e já estavam inclusive condenadas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O corte foi autorizado pela Secretaria Municipal do Ambiente, via Termo de Compromisso Ambiental em via pública. Em contrapartida, a UEL deverá plantar 160 árvores, em toda a extensão da avenida. O objetivo é repor a área verde com espécies adequadas e com segurança, ao mesmo tempo em que será garantido o visual da nova via que ligará a região Sul e Oeste da cidade.





De acordo com Buzeti, a expectativa é de que esta avenida, depois de concluída, fique entre as quatro vias mais movimentadas de Londrina. A obra de duplicação foi autorizada pelo município em agosto passado e terá 2,8 quilômetros, estendendo-se até a rotatória do condomínio Royal Golf Residence. A obra tem custo de cerca de R$ 30 milhões e foi considerada estratégica para aliviar o tráfego de veículos na Gleba Fazenda Palhano, uma vez que servirá de importante corredor para quem reside ou circula na região sul.

Publicidade

PAVIMENTAÇÃO

Paralelamente à obra de instalação do gradil em um dos acessos ao campus, na semana passada teve início o recapeamento asfáltico nas vias internas. O trabalho começou no estacionamento que serve as Pró-reitorias e na rua Bambuzal, paralela à avenida Constatino Pialarissi, passando pela Moradia Estudantil e chegando até a rotatória em frente à Prefeitura do campus universitário.





O investimento é R$ 2,5 milhões e as obras consistem na recuperando quase 50 mil metros quadrados de pavimento interno do Campus que se encontra bastante deteriorado devido à ação do tempo. Segundo Buzeti, além da pavimentação, a empresa vencedora da licitação deverá realizar a recuperação do meio fio e refazer a sinalização horizontal. Ele acredita que esta obra trará significativa melhoria para a comunidade universitária no deslocamento interno, incluindo áreas de estacionamento.

Publicidade





As obras de pavimentação estão previstas para serem realizadas no CCB (Centro de Ciências Biológicas), incluindo o estacionamento anexo ao Departamento de Anatomia. Estacionamento em frente ao Labesc, rotatória entre o CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas) e Cefe (Centro de Educação Física e Esporte) e a área de estacionamento que serve ao CCA (Centro de Ciências Agrárias), CTU (Centro de Tecnologia e Urbanismo) e CCE (Centro de Ciências Exatas). Outra via que receberá nova pavimentação é a que liga a rotatória em frente à PCU até ao Departamento de Anatomia e o estacionamento da Reitoria, localizado em frente à Sala dos Conselhos.





(Com informações da Agência UEL)





Leia também: