Ibama apreende peixes ornamentais nativos no aeroporto de Guarulhos que iriam para Hong Kong

Uma carga de peixes ornamentais do Brasil cujo destino era Hong Kong, na Ásia, foi apreendida pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) no aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

A operação de rotina resultou na apreensão dos 916 exemplares de peixes ornamentais nativos da fauna brasileira após constatação de irregularidades documentais. A investigação revelou que o exportador, localizado em Belém (PA), apresentou nota fiscal falsa no Siscomex (Sistema Integrado de Comércio Exterior) para obter a autorização do Ibama. O documento foi emitido por outra empresa, localizada em Santarém (PA), que teve participação ativa na fraude. Ambas as empresas envolvidas na exportação foram multadas e tiveram as atividades de “exportação de fauna nativa brasileira (20-21)” e “revenda de organismos aquáticos vivos ornamentais (21-70)” suspensas no CTF (Cadastro Técnico Federal).





Os peixes foram resgatados com vida e entregues a empreendimento autorizado pelo Sisfauna (Sistema Nacional de Gestão de Fauna Silvestre).