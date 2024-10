Município do Norte Pioneiro tem eleição mais apertada do Paraná com apenas dois votos de diferença

A pequena cidade de Barra do Jacaré, no Norte Pioneiro do Paraná, destacou-se entre todos os outros 398 municípios do estado nas eleições de 2024. Com 2.862 eleitores aptos a votar, a diferença entre os candidatos à prefeitura Fabiano Zanatta (PDT), professor universitário e estreante em eleições municipais, e Edimar Albonetti, o Edão (PP), atual prefeito, foi de apenas dois votos: 1.229 (50,04%) a 1.227 (49,96%), respectivamente.





Zanatta venceu o pleito, desbancando o rival e veterano na política. No entanto, pode-se dizer que a decisão ficou na mão de um único eleitor, já que se um munícipe que escolheu Zanatta votasse em Edão, o atual prefeito estaria reeleito, por ser o candidato mais velho, pelo critério imediato de desempate.

Edão tem um histórico vasto na política de Barra do Jacaré. Ele foi vereador por dois mandatos, de 1996 a 2004, vice-prefeito de 2004 a 2008, prefeito reeleito, de 2009 a 2016, voltou à prefeitura em 2021 e tentava a reeleição para o quarto mandato em 2025.





Já Zanatta não tem histórico em eleições municipais passadas, apenas participações em comissões vinculadas a secretarias do estado e uma tentativa de se eleger a deputado estadual em 2022, quando teve 957 votos. Ele é professor do curso de Enfermagem no Campus Luiz Meneghel da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) e busca "renovação".

