Inmet emite alerta para tempestade com chance granizo em SP, MG, RJ e PR

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades com possibilidade de granizo em áreas de SP, MG, RJ e PR nesta sexta-feira.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O aviso é válido até as 23h59 desta sexta-feira (27). As cidades afetadas podem receber entre 20 e 50 mm de chuva, além da possibilidade de granizo. (Veja no mapa as áreas em risco).

Publicidade



Ventos intensos também podem acontecer. Segundo o Inmet, rajadas podem marcar entre 40 e 60 km/h.

613 municípios estão sob alerta, sendo a maior parte deles no estado de São Paulo. Cidades como Ribeirão Preto, Sorocaba e Campinas podem ser afetadas. O aviso também vale para áreas de MG, RJ e PR.



RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA DO INMET

Publicidade



Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;



Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)