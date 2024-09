Eleições em Londrina: Tiago Amaral lidera e Maria Tereza aparece isolada em 2° lugar

A fotografia de momento da disputa pela Prefeitura de Londrina traz o deputado estadual Tiago Amaral (PSD) na liderança, com 34,3% das intenções de voto, e a ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), com 18,6%, isolada em segundo lugar.





Os números são da pesquisa Instituto Multicultural/FOLHA/Paiquerê 91,7 divulgada nesta sexta-feira (27), a nove dias do primeiro turno das eleições municipais, marcado para 6 de outubro.



O levantamento entrevistou 1.064 londrinenses entre os dias 23 e 25 de setembro. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número nº PR-00169/2024, tem margem de erro máxima de 3% para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.





No cenário estimulado, quando o nome dos prefeituráveis é apresentado para o entrevistado, Tiago Amaral aparece com 34,3% - na pesquisa anterior, publicada no dia 19, ele estava com 31,8%. Quem também cresceu foi Maria Tereza, que chegou a 18,6% (tinha 17,3%) e se isolou na vice-liderança. O deputado estadual Tercilio Turini (MDB) está com 12,2%, registrando queda de 0,5 ponto percentual.

O ex-prefeito Barbosa Neto (PDT) marca 11,7% (estava com 12,3%) e o policial militar Coronel Villa (PSDB), 8,1% (eram 9,5%). A educadora Isabel Diniz (PT) subiu de 1,8% para 2,4%, e o deputado federal Diego Garcia (Republicanos) tem 2,1% (era 1,4%). Nenhum, branco e nulo são 7,2%, e 3,4% estão indecisos.





O diretor estatístico do Multicultural, Edmilson Leite, avalia que, no momento, é remota a possibilidade de a eleição ser resolvida no primeiro turno. Para liquidar a fatura no dia 6, o candidato a prefeito precisa receber 50% dos votos válidos mais um. Se isso não ocorrer, primeiro e segundo colocados vão para o segundo turno, marcado para 27 de outubro.

“A possibilidade de encerrar as eleições no primeiro turno existe, mas ela é muito remota pelos números que nós temos aqui, principalmente porque são quatro candidatos com boa pontuação. Geralmente, quando se define no primeiro turno, os outros candidatos não têm grande pontuação. No caso de Londrina, são quatro com boa intenção de voto, além do primeiro colocado”, explica.





Uma novidade nesta semana foi a licença do prefeito Marcelo Belinati (PP) para se dedicar integralmente à campanha de Maria Tereza, sua candidata à sucessão. Para Leite, isso pode fazer a diferença às vésperas da eleição.





“Nós sabemos que a aprovação do prefeito é muito grande [chegou a 75,9% na rodada de agosto - nesta, a gestão não foi avaliada]. Ele estando presente na campanha e dizendo quem é a candidata que ele apoia, pode fazer uma diferença muito grande de definição do eleitorado”, destaca.





