Inscrições para concurso da Petrobrás vão até esta quarta-feira

Terminam nesta quarta-feira (5), às 18h, as inscrições para o concurso da Petrobras com 757 vagas para cargos de nível superior e salário inicial a partir de R$ 11.716,82.

É o primeiro processo seletivo da Petrobras em mais de três anos. As provas estão marcadas para 20 de fevereiro de 2022.

As vagas são para profissionais de nível superior júnior e não requerem comprovação de experiência anterior nas suas respectivas áreas.





Dentre os benefícios oferecidos estão previdência complementar (opcional), plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), além de benefícios educacionais para dependentes.





Segundo a estatal, os convocados poderão trabalhar em qualquer área ou unidade, a depender da necessidade da empresa.

As inscrições são realizadas até as 18h desta quarta-feira (5), no site da Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), organizadora do concurso.





A taxa de inscrição é de R$ 79,83.





O edital completo, com número de vagas para cada área, cidades onde as provas serão realizadas, requisitos e remuneração podem ser consultados no site da Petrobras.





Haverá reserva de 8% das vagas para pessoas com deficiência e de 20% para pessoas negras (pretos e pardos), conforme estabelecido na lei.





O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período uma vez, a critério da Petrobras.





Há vagas para formados em:





Ciência de dados

Análise de sistemas (engenharia de software, infraestrutura e processos de negócio)

Engenharia ambiental

Engenharia de petróleo

Engenharia de equipamentos (elétrica, eletrônica, inspeção, mecânica, terminais e dutos)

Engenharia de processamento

Engenharia civil

Engenharia de segurança de processo

Engenharia de segurança do trabalho

Engenharia naval

Análise de comércio e suprimento

Análise de transporte marítimo

Geofísica (física, geologia)

Geologia

Economia

Administração