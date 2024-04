Brasil reduziu em 36% a perda de florestas em 2023, mostra estudo

O Brasil reduziu, em 2023, cerca de 36% da perda de floresta primária na comparação com 2022. O país atingiu, com isso, o nível mais baixo de desmatamento desde 2015, indica estudo divulgado nesta quinta-feira (4).



Os dados foram produzidos pela Global Forest Watch, plataforma da ONG WRI (World Resources Institute), em parceria com o Laboratório de Análise e Descoberta Global de Terras (Glad, na sigla em inglês), da Universidade de Maryland.

Mikaela Weisse, diretora do projeto Global Forest Watch, destaca que as florestas tropicais primárias representam os ecossistemas mais importantes para evitar a emissão de carbono e a perda de biodiversidade. "São as ferramentas mais efetivas para combater as mudanças climáticas", resume.





As florestas tropicais primárias se caracterizam pela grande quantidade anual de chuvas, temperaturas médias elevadas, solo pobre em nutrientes e riqueza em biodiversidade. No Brasil, o maior exemplo é a floresta amazônica.

Weisse atribui a redução do desmate no Brasil em 2023 ao papel do governo federal. Neste primeiro ano de gestão, Lula (PT) e seus ministérios reforçaram o combate ao crime ambiental e reconheceram novos territórios indígenas. Apesar disso, o cerrado e o pantanal (maior planície alagada do mundo) tiveram perdas drásticas de vegetação.



"O declínio foi mais forte no bioma da amazônia, com 39% menos perda de florestas primárias em 2023 do que no ano anterior, mas, infelizmente, nem todos os biomas brasileiros viram a mesma tendência", diz a diretora.

"No cerrado, que é o epicentro da produção agrícola no Brasil, houve um aumento de 6% na perda de cobertura arbórea entre 2022 e 2023, e o bioma do pantanal também viu um pico na perda florestal devido a incêndios no ano passado", ressalta.



Em escala mundial, o Brasil representou 43% da perda total de florestas tropicais em 2022, índice que caiu para 30% em 2023.

Outro país que se destacou no estudo do WRI pelas mudanças de políticas na proteção das florestas foi a Colômbia, com 49% na redução de perda de floresta tropical primária em 2023, sob a liderança do presidente Gustavo Petro.