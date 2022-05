Integrantes da banda de Conrado & Aleksandro são sepultados

Nesta segunda-feira (9), familiares e amigos também se despedem de outros cinco integrantes da banda de Conrado & Aleksandro, que estavam no ônibus que tombou na manhã de sábado (7), na rodovia Régis Bittencourt, perto de Miracatu, no interior de São Paulo. O sepultamento do cantor Aleksandro ocorreu nesta segunda, no Cemitério Parque das Allamandas, em Londrina.

Em Londrina, o baterista Roger Aleixo Calcagnoto, 38, foi sepultado no cemitério Padre Anchieta, no jardim Ideal. O corpo do músico Wisley Novaes, 26, será sepultado às 11h, no cemitério municipal de Sandovalina (SP), cidade onde vive a família do guitarrista.

No início da tarde, por volta das 13h30, está marcado o sepultamento do tecladista e produtor musical Marzio Allan Anibal, 42. O corpo está sendo velado na Capela Municipal de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina).





No Norte Pioneiro, em São Sebastião da Amoreira, o corpo do técnico de Iluminação, Gabriel Fukuda, 19, foi velado e sepultado na tarde de domingo (8), no cemitério municipal.





