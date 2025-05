Jabuti é resgatado após sobreviver dez anos embaixo de piso

Bombeiros se revezam para ajudar bebê que tinha se afogado em piscina em Foz do Iguaçu

O atendimento de emergência a um bebê de um ano e quatro meses mobilizou o efetivo do 9º BBM (9º Batalhão de Bombeiro Militar), de Foz do Iguaçu (Oeste) no final da tarde desta terça-feira (18).