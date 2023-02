Jornalista Glória Maria morre aos 73 anos no Rio de Janeiro

A jornalista Glória Maria, que era considerada um ícone do jornalismo brasileiro, morreu na manhã desta quinta-feira (2) no Rio de Janeiro aos 73 anos.





Glória Maria estava internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, desde o dia 4 de janeiro. O objetivo era dar continuidade a um tratamento de câncer.

Em 2019, a jornalista foi diagnosticada com câncer de pulmão, o qual foi tratado com sucesso com imunoterapia. A doença passou pelo processo de metástase e também foi detectada no cérebro. O tumor foi retirado com uma cirurgia bem-sucedida.





Segundo uma nota emitida pela TV Globo, em 2022, Glória começou uma etapa de seu tratamento para evitar novas metástases cerebrais. Contudo, a emissora lamenta que os métodos pararam de fazer efeito.





Matéria em atualização.