Justiça oficializa Cebraspe como banca organizadora de concurso da Polícia Federal

O MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) informou nesta sexta-feira (25), em publicação no Diário Oficial da União, que o Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) será a banca organizadora do próximo concurso público da PF (Polícia Federal).





O contrato com banca organizadora foi assinado na quinta-feira (24).

O processo seletivo servirá para preenchimento de 192 vagas de cargos administrativos nos quadros da instituição. Os cargos de nível médio e superior autorizados em portaria do MGI (Ministério da Gestão e da Inovaçã em Serviços Públicos, em dezembro do ano passado, são:





· Agente administrativo: 100 vagas de nível médio;

· Assistente social: 13 vagas de nível superior;





· Contador: 9 vagas de nível superior;

· Enfermeiro: 3 vagas de nível superior;





· Médico: 35 vagas de nível superior;

· Psicólogo: 6 vagas de nível superior;





· Farmacêutico: 2 vagas de nível superior;

· Nutricionista: 1 vagas de nível superior;





· Estatístico: 4 vagas de nível superior;

· Administrador: 6 vagas de nível superior;





· Técnico em comunicação social: 3 vagas de nível superior;

· Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas de nível superior;





O MGI estabelece o prazo de seis meses a contar da publicação da portaria, ou seja, até 6 de junho, para a divulgação do edital de abertura de inscrições para o certame.





Entre a publicação do futuro edital e a realização da primeira prova do certame, o prazo deverá ser de dois meses.





Carreiras policiais

Além das 192 vagas administrativas, em fevereiro, a Polícia Federal anunciou a realização de novo concurso público para recrutamento e seleção de mil novos policiais federais, com vagas distribuídas da seguinte forma: 120 para delegados, 69 para peritos criminais, 630 para agentes, 160 para escrivães e 21 para papiloscopistas.





No caso dos cargos das carreiras policiais, a portaria que autoriza a realização do concurso estabelece prazo até 13 de agosto para a publicação do edital de abertura de inscrições para o certame.





O último concurso da PF foi realizado em 2021, com a oferta de 1,5 mil vagas para quatro cargos policiais (delegado, agente, escrivão e papiloscopista), com remuneração de até R$ 23,6 mil.





Inscrições

Pelas redes sociais, a Polícia Federal explica que o edital do próximo concurso ainda não foi publicado e que as inscrições não estão abertas. A data de publicação dos editais ainda não foi definida pela instituição.





A Polícia Federal recomenda cuidado com sites falsos.





“Quando for divulgado, todo o processo de inscrição deverá ser feito exclusivamente no site oficial da banca organizadora”, diz a publicação.