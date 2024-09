Lenny Kravitz anuncia que Liniker fará show de abertura em São Paulo

A passagem de Lenny Kravitz por São Paulo, marcada para 23 de novembro, no Allianz Parque, terá shows especiais de abertura com Lianne La Havas e Frejat, mas o rockstar incrementa a programação da noite com a apresentação de Liniker.





A relação do artista americano com a cantora paulista não é de hoje. No ano passado, Lenny Kravitz compareceu à uma apresentação da cantora em Paris, na França, onde se conheceram pessoalmente e puderam trocar experiências.

O anúncio é feito em um ótimo momento da carreira de ambos: Lenny Kravitz acaba de marcar presença no MTV Video Music Awards e venceu o prêmio de Melhor Vídeo de Rock pelo clipe de “Human”, música de seu 12º álbum, Blue Electric Light (2024); enquanto Liniker alcançou resultados excelentes com o lançamento do seu segundo disco-solo, CAJU (o trabalho soma mais de 30 milhões de plays em todas as plataformas de streaming de áudio).





Em uma coprodução da 30e e Mercury Concerts, apresentado pelo Santander Brasil e com patrocínio da Budweiser, a noite de Lenny Kravitz tem ingressos disponíveis no site da Eventim.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: